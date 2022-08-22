Владивосток, 22 августа, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Во Владивостоке на острове Русский завершается подготовка выставки «Улица Дальнего Востока», которая будет работать в дни проведения Восточного экономического форума с 5 по 11 сентября. По оценкам комиссии лучшие павильоны представили Камчатка и Хабаровский край, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Камчатки.

ИА REGNUM ВЭФ

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Выставка в этом году пройдёт под лозунгом «А что ты сделал для технологической победы России?». Регионы представят возможности импортозамещения и технологической независимости, самообеспеченности продуктами питания.

«По мнению комиссии, которая проводила оценку, два павильона признаны лучшими — это павильоны Камчатского и Хабаровского краёв. Мы отмечаем 95% готовность нашего павильона к приёму гостей. В этом году мы помимо традиционных для нас акцентов на камчатской природе, на наших удивительных рекреационных возможностях, на развитии туристической сферы, сделали акцент на развитии технологий, на развитие промышленности, перспективах развития энергетики», — рассказала заместитель председателя правительства Камчатки Юлия Морозова.

Помимо выставочных павильонов от регионов свои павильоны также представят Минспорт РФ, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, Корпорация «Туризм. РФ». Будут работать павильоны «Дом тигра» и «Дом коренных народов».

Как сообщало ИА REGNUM, на Восточном экономическом форуме-2022 среди прочих проектов Якутии будут представлены планы по строительству моста через реку Лена из Якутска в посёлок Нижний Бестях.