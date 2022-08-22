Москва, , 12:49 — REGNUM В Москве на Поклонной горе на главной аллее парка Победы можно будет увидеть самый длинный «живой» флаг России. Его длина составит 165 метров, а ширина — девять метров, сообщается 22 августа на портале мэра столицы.

Флаг России

В создании самого длинного флага России примут участие 3 тысячи человек. У каждого в руках будет табличка белого, синего или красного цвета.

В условленное время участники акции поднимут свои таблички с тремя цетами вверх и из частей составится полотно российского триколора. Живой флаг станет символом единства жителей России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 22 августа отметят День флага России обширной праздничной программой — пройдут более 60 мероприятий.

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