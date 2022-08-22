Стокгольм, , 12:55 — REGNUM Заявление второго человека главной оппозиционной партии Швеции Элизабет Свантессон (Умеренные) о бюджетном сотрудничестве с Социал-демократами, похоже, возымело эффект. В интервью газете Aftonbladet министр финансов Швеции Микаэль Дамберг (Социал-демократы) принял предложение оппозиции и заявил о готовности сотрудничать с партией по вопросу принятия бюджета.

Министр финансов Швеции Микаэль Дамберг Government.se

«Мы держим нашу дверь открытой», — ответил Дамберг на призыв Свантессон.

Однако он тут же добавил, что Умеренные не должны надеяться, что Социал-демократы пойдут на снижение налогов.

Напомним, что в настоящее время, когда до выборов в риксдаг Швеции осталось чуть менее трех недель, Социал-демократы удержались у власти, но правят страной при принятом бюджете правой оппозиции, что является нонсенсом — правительство не может проводить и финансировать свою политику, если бюджет, который оно администрирует, составила оппозиция.

Читайте ранее в этом сюжете: Социал-демократы хотят ввести этнические квоты в Швеции — Центристы