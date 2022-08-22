Москва, 22 августа, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Спецоперация России на территории бывшей УССР не могла быть мгновенной и затянулась она именно по причине наличия системного неблагополучия в самой России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Отдавая себе отчет в неслыханной остроте текущего момента, я сразу после начала спецоперации отказался от обсуждения тех неизбежных ошибок, которые порождены самим неслыханно дерзким начинанием, именуемым спецоперацией. И эти ошибки никоим образом не меняют стратегической оценки спецоперации. При этом я сразу же сказал, что спецоперация будет долгой и очень трудной. Почему я сразу же в первые дни начал на этом настаивать, вызывая изумления у охранителей? Потому что в отличие от этих охранителей я никогда не относился ко всем позитивным сдвигам, и впрямь произошедшим после так называемых «лихих девяностых», как к коренному перелому», — заявил Кургинян.

Он также отметил, что охранители уже более двадцати лет восхваляют всё произошедшее после конца «лихих девяностых» именно как коренной перелом. Так, среди охранителей очень популярной является оценка, согласно которой после «лихих девяностых» у нас «всё в шоколаде». И говорилось это среди очень многих, включая высокие кремлевские кабинеты.

«Если некто и впрямь считает, что в постъельцинский период сложилась эта самая «шоколадная» ситуация, что «шоколадом» является состояние дел в экономике, и новая социальная реальность, и состояние наших вооруженных сил, то этот некто был просто обязан из этой своей «шоколадной» оценки, концепции настаивать на том, что спецоперация на [территории бывшей УССР] будет бывшей и триумфальной», — продолжил Кургинян.

По его словам, он, в отличие от этого «коллективного некто», постоянно бил тревогу по поводу слишком оптимистического через чур «шоколадного» отношения к постъельцинской реальности. И с предельной откровенностью говорил, что процессы, запущенные Ельциным и носившие характер лавинообразного регресса, в пост-ельцинский период были не переломлены, а сдержаны.

Спасительным же для России является то, что это сдерживание произошло, но это не имеет никакого отношения к перелому этого регресса. Также спасительным является то, что в отличие от Российской Федерации территория бывшей УССР погружена в тотально неблагополучную ситуацию. Но то, что там имеет место совсем неблагополучная ситуация, не делает нашу ситуацию благополучной, отметил Кургинян. Но даже в такой ситуации у бывшей УССР есть одно темное преимущество перед нами.