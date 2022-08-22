Далеко не всё — шоколад. Кургинян объяснил, почему затянулась спецоперация
Москва, 22 августа, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Спецоперация России на территории бывшей УССР не могла быть мгновенной и затянулась она именно по причине наличия системного неблагополучия в самой России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.
Он также отметил, что охранители уже более двадцати лет восхваляют всё произошедшее после конца «лихих девяностых» именно как коренной перелом. Так, среди охранителей очень популярной является оценка, согласно которой после «лихих девяностых» у нас «всё в шоколаде». И говорилось это среди очень многих, включая высокие кремлевские кабинеты.
По его словам, он, в отличие от этого «коллективного некто», постоянно бил тревогу по поводу слишком оптимистического через чур «шоколадного» отношения к постъельцинской реальности. И с предельной откровенностью говорил, что процессы, запущенные Ельциным и носившие характер лавинообразного регресса, в пост-ельцинский период были не переломлены, а сдержаны.
Спасительным же для России является то, что это сдерживание произошло, но это не имеет никакого отношения к перелому этого регресса. Также спасительным является то, что в отличие от Российской Федерации территория бывшей УССР погружена в тотально неблагополучную ситуацию. Но то, что там имеет место совсем неблагополучная ситуация, не делает нашу ситуацию благополучной, отметил Кургинян. Но даже в такой ситуации у бывшей УССР есть одно темное преимущество перед нами.