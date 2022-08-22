Москва, 22 августа, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Депутатам Государственной думы необходимо принять законопроект, которым предлагается вывешивать флаг России на всех спортивных объектах страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 августа, об этом заявил член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Евгений Ревенко («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Евгений Ревенко

Напомним, в июне 2022 года глава думского комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР) рассказал о внесении в нижнюю палату парламента законопроекта, обязывающего все спортивные организации вывешивать флаги России на зданиях и начинать официальные мероприятия с поднятия флага и исполнения гимна

«В этом году во всех школах страны будут поднимать триколор. Недавно наш комитет предложил водрузить флаги на всех объектах спорта. Считаю, что данный закон нужно принять», — сказал Ревенко.

Законопроект о флагах РФ на фитнес-центрах и спортклубах внесен в Госдуму