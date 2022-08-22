Санкт-Петербург, 22 августа, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на Исаакиевской площади вечером 22 августа пройдёт патриотический концерт в честь Дня государственного флага России. Об этом сообщили в городском комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

Дарья Драй ИА REGNUM Исаакиевский собор и одноименная площадь

Перед началом концерта на площади развернут большое полотнище российского триколора. А затем начнется концертная программа на сцене у Мариинского дворца. Концерт «Три цвета российского стяга» стартует в 20:22 мск.

Перед жителями и гостями Петербурга выступят народный артист России, солист Мариинского театра Василий Герелло, заслуженный артист России Сергей Рогожин, основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов и артисты города.

Также можно будет увидеть шоу-оркестр Street Band, хор «Перезвоны», барабанное шоу Drum Time и артистов из ДНР Кристину Древаль, Юлию Шебанову, Алексея Аносова, Анатолия Миняйло и Владислава Коржа. Сопровождать концерт будет необычное оформление и пиротехническое шоу.

Отметим, что Северную столицу к празднику украсили 200 тематических объектов. На Невском проспекте установили 160 флагов. Триколоры также украсили городские площади. Напомним, что в честь Дня Государственного флага России в Петербурге изменят подсветку Дворцового моста.