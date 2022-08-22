Лондон, 22 августа, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Британские барристеры — судебные адвокаты по уголовным делам проголосовали за непрерывную бессрочную забастовку с 5 сентября на фоне обострения борьбы с правительством по поводу реформы оплаты юридической помощи. Об этом 22 августа сообщает Financial Times.

Суд не работает

Ассоциация адвокатов по уголовным делам заявила, что за последние 20 лет доходы адвокатов упали на 28% в реальном выражении, после того как в результате сокращений госрасходов многие уголовные суды пришли в упадок, а барристерам пришлось работать больше часов за меньшую оплату.

С конца июня 2022 года барристеры уже провели ряд забастовок. Их действия привели к задержкам уголовных процессов, и очередная забастовка, назначенная на сентябрь, скорее всего, вызовет новые осложнения в судебных процессах для жертв, обвиняемых и свидетелей.

Как показали опубликованные 22 августа результаты голосования ассоциации, 79% барристеров выступили за эскалацию забастовки. Ассоциация заявила, что акция вступит в силу 5 сентября и продлится неопределенное время.

Председатель ассоциации Джо Сидху заявил, что отказ правительства от переговоров по урегулированию «обходится очень дорогой ценой», измеряемой «тысячами фунтов, которые тратятся впустую каждый день, пока простаивают залы суда» и «разрушенными жизнями истцов, ответчиков и свидетелей, которые уже пострадали от чрезмерных задержек».

«Это безответственное решение, которое приведет к тому, что еще больше жертв столкнутся с новыми задержками и страданиями», — сказала министр юстиции Великобритании Сара Дайнс о результатах голосования и назвала эскалацию «совершенно неоправданной».