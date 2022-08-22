Санкт-Петербург, 22 августа, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Сотрудники Главного управления МЧС России по Ленинградской области развернули на плацу масштабное полотнище российского триколора. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области Огромное полотно триколора растянули на плацу сотрудники ГУ МЧС России по Ленобласти

Акция приурочена ко Дню Государственного флага России. Спасатели растянули флаг размером 40 на 60 метров. Площадь этого огромного полотна составила 2400 квадратных метров.

Инициаторами проведения патриотической акции стали сотрудники управления кадров регионального управления спасательного ведомства. В этом им помогло общественное движение добровольцев «За патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодёжи «Волонтёрская Рота Боевого Братства».

«На территории Главного управления собралось порядка трехсот патриотов нашей страны — личный состав, ребята из Волонтерской роты, пожарные, спасатели Ленинградской областной аварийно-спасательной службы, представители Всероссийского добровольного пожарного общества», — заявил заместитель начальника ГУ МЧС России по Ленинградской области Александр Попугаев.

Полотно разворачивали под песню Олега Газманова «Вперёд, Россия». Участники скандировали слова из припева этой композиции.

Триколор впервые подняли на первом русском военном корабле «Орел» в период царствования отца Петра I, царя Алексея Михайловича, а в современной России он стал государственным флагом в августе 1991 года.