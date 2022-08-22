Москва, , 11:57 — REGNUM Большинство граждан (66%), испытывают чувство гордости и восхищения при виде Государственного флага России. Это на 5% больше, чем в 2019 году, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованный 22 августа.

Флаг России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Флаг Российской Федерации вызывает симпатию у 17% опрошенных. Государственный герб и гимн России также вызывают у граждан гордость (60%) и восхищение (70%).

Чаще гордость и восхищение в отношении государственных символов испытывают люди старше 35 лет: гимн (72-75%), флаг (66-72%), герб (62-63%). Также чаще испытывают патриотические чувства женщины, чем мужчины: гимн (77% против. 63%), флаг (71% против 59%), герб (64% против 55%).

Опрос по телефону проведен 12 августа 2022 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.