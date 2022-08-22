Брянск, 22 августа 2022, 12:00 — REGNUM Творческий подарок ко Дню государственного флага подготовили для жителей Брянской области волонтёры и комбайнёры региона, сообщает 22 августа корреспондент ИА REGNUM.
Видеоролик-поздравление опубликовали на канале «Брянская область. Оперативно». В поле у села Красный Рог Почепского района волонтёры развернули огромный российский флаг, а комбайнёры собрали «Z-зерно».
Музыкальным сопровождением ролика выбрали песню Дениса Майданова «Флаг моего государства».
В России с 1994 года 22 августа отмечается День Государственного флага РФ.