Брянск, , 12:00 — REGNUM Творческий подарок ко Дню государственного флага подготовили для жителей Брянской области волонтёры и комбайнёры региона, сообщает 22 августа корреспондент ИА REGNUM.

Z-поле и флаг РФ в Брянской области Цитата из видео

Видеоролик-поздравление опубликовали на канале «Брянская область. Оперативно». В поле у села Красный Рог Почепского района волонтёры развернули огромный российский флаг, а комбайнёры собрали «Z-зерно».

Музыкальным сопровождением ролика выбрали песню Дениса Майданова «Флаг моего государства».

В России с 1994 года 22 августа отмечается День Государственного флага РФ.