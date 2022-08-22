Москва, 22 августа 2022, 11:28 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев сохранил за собой первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 22 августа сообщается на сайте организации.
После Медведев в рейтинге идут представитель Германии Александр Зверев, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас. С седьмого на пятое место поднялся греческий теннисист Стефанос Циципас, дошедший до финала турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.
Российский теннисист Андрей Рублёв опустился на три строчки и выпал из топ-10, теперь он занимает 11-е место. Карен Хачанов переместился с 30-го на 31-е место, а Аслан Карацев остался на 38-м.
Рейтинг ATP от 22 августа:
Даниил Медведев (Россия) — 6885
Александр Зверев (Германия) — 5760
Рафаэль Надаль (Испания) — 5630
Карлос Алькарас (Испания) — 5190
Стефанос Циципас (Греция) — 4890
Новак Джокович (Сербия) — 4770
Каспер Рууд (Норвегия) — 4695.
Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3625
Кэмерон Норри (Великобритания) — 3415
Хуберт Хуркач (Польша) — 3355.
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