* запрещённая в России организация

Донецк, 22 августа, 2022, 11:26 — ИА Регнум. На сегодняшний день уже полностью подготовлены материалы по 80 эпизодам преступлений киевского нацистского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 22 августа заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Smdnr.ru Денис Пушилин

По словам Пушилина, в данный момент подготовка к первому этапу трибунала подходит к концу.

«Следственные органы работают, и сейчас от них зависит дата непосредственно мариупольского первого трибунала. На данный момент можно говорить, что полностью готовы материалы по 80 эпизодам преступлений «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Общественной палаты (ОП) Республики Крым Александр Форманчук заявил, что попытки киевского режима вести диалог с Россией в ультимативном тоне, включая вопрос о переговорах, являются бесполезными и тупиковыми.