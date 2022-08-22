Канберра, 22 августа, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Австралии придётся изо всех сил пытаться найти сиделок, электриков, поваров и других специалистов, поскольку в ближайшие годы растущая нехватка навыков будет ощущаться сильнее. Согласно прогнозам федерального правительства страны, десять основных профессий будут нуждаться в новом притоке обученных работников в ближайшие пять лет. Об этом 22 августа сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Уровень иммиграции медленно растёт после пандемии коронавируса, но предыдущие строгие ковид-правила в Австралии заставили людей опасаться приезжать на континент в поисках работы.

Отмечается, что именно вопрос нехватки рабочей силы в отдельных отраслях правительство Австралии будет решать на саммите по труду, который пройдёт в сентябре.

В десять самых востребованных профессий входят: прораб, строитель, воспитатель в детсаду, медсестра, бизнес-аналитик, программист, электрик, повар, нянечка, сиделка.