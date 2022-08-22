Краснодар, 22 августа, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в День Государственного флага РФ отметил вклад жителей Кубани в развитие и процветание России. Он также подчеркнул, что под флагом России ведётся борьба с проявлениями нацизма.

Алексей Колчин ИА REGNUM Флаги России

«Наш триколор объединяет представителей разных национальностей, политических партий и общественных организаций. Под ним мы добиваемся успехов в науке, культуре и спорте, защищаем суверенитет нашей Родины, боремся с нацизмом», — подчеркнул глава Кубани.

В праздничный день в Краснодарском крае волонтёры раздадут ленты-триколоры и значки. В Сочи состоится фестиваль красок, в Геленджике будет развёрнут 30-метровый флаг России, в Армавире нарисуют портрет Юрия Гагарина и подсветят колесо обозрения.