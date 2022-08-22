Вашингтон, 22 августа, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Консенсус Евросоюза о поддержке киевского режима на фоне проблем с поставками энергоресурсов, роста цен на продовольствие и появления рецессии может рухнуть в скором времени, передает телеканал CNN со ссылкой на европейских чиновников и представителей НАТО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие США

«В Евросоюзе все будет очень трудно, и при этом мы должны будем придерживаться нашего обещания отрезать Россию от любых доходов от газа и других источников», — сказал один из дипломатов ЕС.

Еще одной проблемой в ЕС назвали поставку вооружения киевскому режиму. Так, добавил чиновник, в начале спецоперации, когда европейские страны вводили санкции против России, с политической точки зрения было достаточно несложно сплотиться вокруг Киева и обосновать передачу ему оружия и денег.

Однако со временем появилась необходимость отправлять Киеву более сложные виды оружия. Поэтому, отметили в ЕС, чем дольше будет продолжаться спецоперация, тем меньше будет поставок оружия.