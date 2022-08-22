Москва, , 11:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей России с Днём Государственного флага нашей страны. Обращение главы Российского государства 22 августа обнародовано на сайте Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Дорогие друзья! Сегодня мы отмечаем День Государственного флага России. Мы отдаём дань уважения официальному государственному символу России, который наряду с гербом и гимном знаменует её суверенитет и независимость, утверждает преемственность многих поколений многонационального народа страны», — сказал российский лидер.

Также он отметил, что поднятый более трёх веков назад на первом российском военном корабле Государственный флаг РФ был символом России во время непростых периодов её истории: при императоре Петре Великом, во время Первой мировой войны и в период кардинальных перемен 1990-х, когда 22 августа 1991 года российский триколор снова стал государственным флагом.

Кроме того, Путин указал, что на сегодняшний день Государственный флаг РФ стал неотъемлемой частью российской государственности, а также символом единства нашего народа, его преданности Отечеству и готовности отстаивать свои национальные интересы.

Помимо того, президент РФ уточнил, что государственный флаг символизирует верность традиционным ценностям, от которых Россия никогда не отступит: правде и справедливости, солидарности и милосердию, уважению к многовековой, непрерывной истории нашей страны, к достижениям и победам наших предков, которые завещали нам беречь и защищать Родину, никогда не допускать внешнего диктата и гегемонии.

«Россия — это мощная, самостоятельная мировая держава. Мы тверды в том, чтобы проводить на международной арене только ту политику, которая отвечает коренным интересам Отечества», — подчеркнул Путин.

«Государственный флаг, как и немеркнущее красное Знамя Победы, служит воспитанию у подрастающего поколения ценностей патриотизма, гражданственности, ответственности за будущее Родины. С первого сентября этого года во всех школах страны учебная неделя будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна», — также добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Петропавловске-Камчатском у стелы «Город воинской славы» 22 августа состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного флага России.