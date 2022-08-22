София, , 11:08 — REGNUM Причиной масштабного пожара, произошедшего 20 августа на крупнейшей птицефабрике Болгарии в районе Враца на северо-востоке страны, является неосторожное обращение персонала с техникой при проведении ремонтных работ. Об этом 22 августа сообщает БНР.

По данным следствия, в минувшую субботу сотрудники прелприятия, проводя укрепление металлоконструкций в одном из цехов, допустили попадание искры от сварочного аппарата в емкость с горючим. Другой информации нет.

Напомним, в огне погибли десятки тысяч птиц, уничтожено дорогостоящее оборудование. Общий ущерб оценивается в $250 тыс.

Птицефабрика Врацы экспортирует свою продукцию в десятки стран мира, включая Российскую Федерацию.