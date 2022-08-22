Пекин, 22 августа, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Поставки российского угля в Северо-Восточный Китай увеличиваются высокими темпами. Сообщение об этом опубликовано 22 августа в телеграм-канале генерального консульства России в Харбине, административном центре провинции Хэйлунцзян.

Иван Шилов ИА REGNUM Российский уголь

С января по июль включительно из России в Китай через железнодорожный пункт пропуска Забайкальск — Маньчжурия перевезено на 200 тыс. тонн угля больше, чем за тот же период прошлого года. Поставки выросли на 18,3%.

Более 18 тыс. вагонов с российским углем приняли на этом погранпереходе с начала года. Их общий вес — около 1,3 млн тонн, таковы данные харбинского управления Китайских железных дорог.

В генконсульстве отмечают, что больше половины этого угля поступило на тепловые электростанции северо-востока Китая. Ожидается, что с началом отопительного сезона российское углеводородное сырьё будет востребовано ещё больше.

Читайте также: Первый железнодорожный мост между Россией и Китаем могут открыть в августе