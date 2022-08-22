Петропавловск-Камчатский, 22 августа, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском у стелы «Город воинской славы» 22 августа состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного флага России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Флаг России

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Право поднять флаг России было предоставлено военнослужащим 40-й отдельной бригады морской пехоты, личный состав которой выполняет задачи специальной военной операции в защиту Донбасса.

Поздравляя жителей Камчатки с праздником губернатор края Владимир Солодов отметил, что под государственным флагом происходили многие славные страницы истории, свершались открытия, одерживались великие победы.

«Наш флаг — это символ нашего единства, символ тех ценностей, которые нас объединяют, и которые каждого из нас двигают вперед. Труд всех нас объединяет в единое конструктивное развитие и сегодня, в День государственного флага, хочу пожелать успеха в вашем труде на благо Камчатского края, на благо великой России, а каждой семье Камчатского края — тепла и благополучия», — сказал Солодов.

А представители общественных организаций Камчатки 22 августа организовали флешмоб — у Дворца молодёжи был развернут российский триколор.

Как сообщало ИА REGNUM, Государственный флаг России, как и Знамя Победы, служат воспитанию ценностей патриотизма, гражданственности, ответственности за будущее Российской Федерации, отметил в своём видеообращение в честь Дня Государственного флага президент Владимир Путин.