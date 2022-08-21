Москва, 22 августа, 2022, 02:15 — ИА Регнум. Государственный флаг России, как и Знамя Победы, служит воспитанию ценностей патриотизма, гражданственности, ответственности за будущее Российской Федерации, отметил в своём видеообращении в честь Дня Государственного флага президент Владимир Путин.

Lenobl.ru Подъем флага России над крепостью в Ивангороде

Читайте также: На Алтае в честь Дня российского флага состоялась акция «Триколор»

Глава государства подчеркнул, что с 1 сентября во всех школах России учебная неделя будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна.

«Государственный флаг символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим, — правде и справедливости, солидарности и милосердию, уважению к многовековой, непрерывной истории России, к достижениям и победам наших предков, которые завещали нам беречь и защищать Родину, никогда не допускать внешнего диктата и гегемонии», — сказал президент.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия является мощной и самостоятельной державой, которая тверда в том, чтобы «проводить на международной арене только ту политику, которая отвечает коренным интересам Отечества».

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай в честь Дня Государственного флага России прошла акция «Триколор».