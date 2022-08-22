Симферополь, 22 августа, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Попытки киевского режима вести диалог с Россией в ультимативном тоне, включая вопрос о переговорах, являются бесполезными и тупиковыми. Об этом 22 августа заявил глава Общественной палаты (ОП) Республики Крым Александр Форманчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Мне очень жаль, что (Владимир) Зеленский пытается разговаривать с Россией в ультимативном тоне. Сегодня у него такая ситуация, из которой тон ультиматумов не имеет выхода. Но, похоже, он не собирается его искать», — приводит его слова РИА Новости.

Также Форманчук уточнил, что считает Зеленского заложником собственной политики, ставшей причиной начала военного конфликта.

При этом глава ОП Крыма отметил, что то, что киевский режим проигрывает в этом противостоянии, ещё больше загоняет Зеленского в угол, в результате чего тот такими заявлениями пытается демонстрировать какую-то уверенность жителям занятых Киевом территорий и для стран Запада.

«Это бесполезная, тупиковая история. Россия может вступить с Зеленским в переговоры только в одном случае — если он согласен подписать акт о капитуляции. Но, похоже, он к этому не готов», — заключил Форманчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский написал, что в случае, если в Донецкой Народной Республике (ДНР) пройдёт трибунал над пленными боевиками ВСУ, киевский режим может отказаться от проведения переговоров с Россией.