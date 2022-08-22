Казань, 22 августа, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Ко Дню государственного флага России в столице Татарии приурочили акцию по раздаче ленточек в цветах российского триколора. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на молодежную патриотическую организацию «Форпост».

ИА REGNUM Ленточка триколор

На Кремлевской набережной 22 августа активисты раздудут государственный символ. Ожидается, что волонтеры с 17:30 до 19:00 (мск) подарят горожанам порядка 1 тыс. лент.

Ранее ИА REGNUM передавало, граждан России поздравил с Днём Государственного флага президент Российской Федерации Владимир Путин. Он напомнил, что российский флаг впервые был поднят более трёх веков назад на первом российском военном корабле и с тех пор оставался символом России в сложные периоды её истории.

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