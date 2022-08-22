Берлин, 22 августа, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц планирует договориться с властями Канады о поставках «важного сырья», сообщает немецкое агентство DPA.

Steffen Prößdorf Олаф Шольц

Во время визита в Канаду, намеченного на ближайшее время, Шольц собирается договориться о поставках сырья.

«Канада так же богата природными ресурсами, как и Россия, с той лишь разницей, что это надежная демократия», — приводит агентство слова канцлера.