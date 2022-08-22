Ростов-на-Дону, 22 августа, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Стадион «Ростов Арена» и башня засияют в цветах триколора в День Государственного флага России. В честь праздника иллюминацию зажгут в 20:30 мск. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 22 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-Арена

Сиять в бело-сине-красных тонах телебашня будет до 23:00 мск, «Ростов Арена» — до полуночи.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в День Государственного флага волонтёры раздадут 3 тыс. лент триколора, которые принято крепить к одежде с левой стороны. В этот же день в парке имени Горького в Ростове-на-Дону будет развёрнут 25-метровый флаг России длиной в 25 метров.