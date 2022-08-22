Алексеевка, Белгородская область, , 10:29 — REGNUM Крупную партию наркотического средства изъяли сотрудники правоохранительных органов на территории Алексеевского района Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 22 августа официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Оперативники задержали с поличным гражданина РФ 1972 года рождения. По данным следствия, он планировал сбыть бесконтактным способом крупную партию синтетического вещества. В его автомобиле было изъято семь килограммов наркотика.

Районный суд назначил злоумышленнику девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Апелляционным решением Белгородского областного суда приговор оставлен без изменения.

Решение вступило в законную силу.