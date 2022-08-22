Москва, 22 августа, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Когда речь идет об импортозамещении, то в РФ разумнее всего реализовать кластерный подход, развивая производственные цепочки, а не отдельные предприятия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 августа заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Так он прокомментировал новую модель импортозамещения разрабатываемую Минпромторгом РФ.

Www.ank72.ru/ Импортозамещение

«Регионализация рынков и технологический суверенитет — новый мировой тренд, — сказал Титов. — Недавно США объявили программу развития полупроводников с господдержкой на 280 млрд долларов, Китай — на 100 млрд долларов, поэтому российская инициатива — не новость. В условиях обострения экономических трений многие даже рыночные державы переходят к «квазипланам». Вообще говоря, полное импортозамещение не является нашей конечной целью. Усилия в этом направлении вынужденные — мы должны обеспечить себе поставки товаров и компонентов, которые больше невозможно найти».

Поэтому, как полагает Титов, надо говорить о вынужденном импортозамещении.

«Значит, у него есть конкретные задачи — заполнить рынок там, где поставок больше нет, — сказал бизнес-омбудсмен. — Поэтому Минпромторг говорит об индикативном планировании (то, что трактуется как «квазиплан»). В целом контуры правильные — планирование, поддержка, гарантии спроса. Вот с чем может быть проблема, так это с последним. Для высокотехнологичных продуктов объема рынка может не хватить, даже если это будет государственный спрос. Поэтому перспектива — это все-таки создание по-настоящему конкурентных изделий для последующего вывода их на внешний рынок. И еще проблема. Кто будет эти проекты реализовывать? Бизнес-климат у нас не очень, поэтому инвесторы должны получить не только гарантии спроса, но и гарантии безопасности. Всё можно рассматривать только в комплексе».

По мнению Титова, разумнее всего реализовать кластерный подход, развивая производственные цепочки, а не отдельные предприятия.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов заявил, что РФ избежит ситуации обвального падения занятости, если станет проводить активную политику импортозамещения, что, в свою очередь, будет поглощать избыточную рабочую силу.