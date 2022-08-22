Нили, Афганистан, 22 августа, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В афганской провинции Дайкунди после претензий кочевников местные чиновники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) постановили, что кочевникам должны выплатить за кровь пастуха 2,5 миллиона афгани и автомат Калашникова. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Mate Marschalko Убийство

Кочевники утверждают, что жители кишлака Чахар Кулмири уезда Санги-Тахт Ва Бандар много лет назад убили кочевника-пастуха. Согласно источникам, после этого заявления талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на встрече, на которой присутствовали кочевники и жители уезда Санги-Тахт Ва Бандар, решили, что жители деревни Чахар Кулмири должны заплатить кочевникам 2,5 миллиона афгани и один автомат Калашникова в качестве «платы за кровь».

Однако жители кишлака Чахар Кулмири, отвергая претензии кочевников и называя решение местных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жестоким, заявляют, что к инциденту в районе Таджкох на границе между провинциями Дайкунди и Гор около 30 лет назад, когда был убит кочевник-пастух и ранен ещё один, жители кишлака не имеют отношения.

Один из жителей кишлака Чахар Кулмири под псевдонимом Мухаммед сообщил газете «8 Собх», что местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Санги-Тахт Ва Бандар вынудили старейшин этого села дать признательные показания и решили, что в течение 15 дней сумма 2,5 миллиона афгани и автомат Калашникова должны быть переданы кочевникам как «плата за кровь».

Следует отметить, что около двух месяцев назад в аналогичном инциденте талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принудили жителей кишлака Сияхчуб уезда Санги-Тахт Ва Бандар выплатить один миллион афгани в качестве «платы за кровь» за кочевника-пастуха.