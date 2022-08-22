Новосибирск, , 10:03 — REGNUM В Луганской и Донецкой Народных Республиках к флагу России особое отношение. Об этом на оперативном совещании 22 августа сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Флаг России Юлия Карнаева © ИА REGNUM

«На минувшей неделе я вместе с новосибирской делегацией работал на территории Луганской и Донецкой Народных Республик — на той территории, где сегодня к символу российской государственности, к нашему флагу особое отношение, — уточнил Травников. — Люди живут надеждой, что в ближайшее время все они станут россиянами, и это помогает им преодолеть все трудности и невзгоды. А трудностей там очень много, и наша помощь действительно необходима».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новосибирский губернатор провёл рабочую неделю в Луганской и Донецкой Народных Республиках. Он посетил район Мариуполя, восстановление которого находится в зоне ответственности Новосибирской области.

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