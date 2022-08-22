Москва, 22 августа, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Ограничения на полёты в 11 российских аэропортов продлены до 29 августа. Об этом 22 августа сообщает сайт федерального агентства.

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Ограничения, впервые введённые вначале российской военной спецоперации по защите республик Донбасса, распространяются на воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В агентстве отметили, что остальные аэропорты России работают штатно.

В Росавиации рекомендуют использовать альтернативные маршруты.