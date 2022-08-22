Санкт-Петербург, 22 августа, 2022, 10:05 — ИА Регнум. День Государственного флага России отметят в Ленинградской области патриотическими акциями, мотопробегом и концертом. Об этом сообщили в пресс-службе региона.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Флаг России

Программа мероприятий начнётся в области с того, что в каждом районе пройдёт торжественная церемония поднятия флага. Позже в Выборге вручат паспорта юным гражданам РФ, там же присягу примут члены «Юнармии». А затем зрители увидят, как в небе пролетит вертолёт с триколором.

«Флаг России — это не просто символ нашего государства, это — символ величия нашей страны, символ нашего нерушимого единства. Любовь к нему тождественна любви к родной земле, к ее многовековой истории, свершениям и победам предков», — поздравил жителей губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Подготовлены и другие мероприятия. На площади перед загсом в Волосово дадут концерт «Гордо веет флаг державный». А в Волхове проведут патриотическую акцию, мастер-класс и радиоконцерт. Во Всеволожске акции запланированы в Парке воинской славы на 10-м километре Дороги Жизни.

Патриотический мотопробег пройдёт в Киришах. Там же можно будет принять участие в фестивале «День добрых дел». Желающим будут раздавать ленточки триколора. Без мероприятий не останутся и Гатчина, Кингисепп, Подпорожье и Сланцы.

Цвета национального флага России утвердили в Верховном Совете РСФСР в 1991 году. День Государственного флага России учредили позднее, в 1994 году.