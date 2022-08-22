Южно-Сахалинск, , 09:54 — REGNUM Государственный флаг объединяет жителей России вокруг героического прошлого страны, вызывает чувство гордости за нынешние достижения и вдохновляет на дальнейшие шаги на благо Родины, отметил в своём поздравлении с Днём Государственного флага РФ губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Флаг России

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Глава островного региона подчеркнул, что сейчас, когда Россия столкнулась с новыми вызовами, населению особенно важно действовать сообща.

«Только так мы сможем отстоять национальные интересы, обеспечить безопасность страны и ее успешное развитие. Сахалинцы и курильчане вносят огромный вклад в это общее дело. Благодарю вас за активную позицию и добросовестный труд!» — сказал Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, Государственный флаг России, как и Знамя Победы, служат воспитанию ценностей патриотизма, гражданственности, ответственности за будущее Российской Федерации, отметил в своём видеообращении в честь Дня Государственного флага президент Владимир Путин.