Москва, 22 августа, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Сегодня, 22 августа, биржевая цена на газ в Европе превысила $2800 за тысячу кубометров впервые с начала марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов, передаёт ТАСС.

Официальный сайт ПАО «Газпром» «Северный поток — 1»

Стоимость газа продолжает расти на фоне сообщения о приостановке поставок по «Северному потоку» с 31 августа на трое суток из-за ремонта агрегата.

После сообщения Газпрома цена сентябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF выросла до $2862 за 1 тыс. кубометров, или €275,965 за МВт·ч.

Как сообщало ИА REGNUM, Газпром заявил, что поставки газа по «Северному потоку» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.

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