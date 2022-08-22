Красноярск, , 09:52 — REGNUM В Красноярском крае прогнозируются заморозки.

Заморозки. Осень Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, ссылаясь на прогнозы синоптиков, 23–24 августа в центральных и южных районах региона в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до — 2 °С.

В связи с заморозками спасатели рекомендуют жителям края строго соблюдать правила пожарной безопасности, убедиться в исправном состоянии печей и электрообогревателей.

Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 августа в Эвенкии и в центральных районах края местами ожидается туман. В центральных районах края местами прогнозируется высокая пожарная опасность четвёртого класса.

Как сообщало ИА REGNUM, заморозки в ближайшие дни ожидаются в Новосибирской области.

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