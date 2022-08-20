Новосибирск, , 10:32 — REGNUM В ближайшие дни в Новосибирской области прогнозируются первые заморозки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на Западно-Сибирского УГМС.

Заморозки jill111

По данным синоптиков, в выходные на территории региона при прояснениях температура опустится до 1 градуса мороза. Местами возможны небольшие дожди, ночью и утром сильный туман.

В связи с этим спасатели призвали автомобилистов и судоводителей проявлять особую осторожность в условиях ухудшения видимости.

«С прогнозируемым понижением температуры окружающего воздуха повышается вероятность возникновения бытовых пожаров из-за увеличения эксплуатации электронагревательных приборов и использования печного отопления», — отметили в ведомстве.