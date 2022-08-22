Бухарест, , 09:50 — REGNUM В результате массовой драки на одной из автозаправочных станций в уезде Арджеш (Южная Румыния) был ранен популярный румынский певец Дани Мокану. Об этом 22 августа сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

По предварительным данным, инцидент произошел накануне ночью, когда несколько водителей поссорились в очереди за топливом. Как утверждают очевидцы, в ход пошли ножи и даже огнестрельное оружие. Участники драки разъехались до приезда полиции.

Позднее Мокану обратился в больницу за медицинской помощью. Другой информации нет. Ведется расследование.