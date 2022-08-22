Пекин, 22 августа, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Визит губернатора американского штата Индиана на остров Тайвань демонстрирует «токсичную тенденцию» американских политиков использовать Тайвань в качестве антикитайской пешки после провокационного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на этот остров в начале этого месяца, заявили китайские эксперты, передает 21 августа газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Эксперты считают, что такая тенденция не только демонстрирует усиление провокаций со стороны США в этом регионе, но и вызовет жесткие и решительные контрмеры Китая. Губернатор штата Индиана от Республиканской партии Эрик Холкомб 21 августа объявил, что прибыл на Тайвань, сообщило CNN. Он был последним официальным лицом США, посетившим остров после Пелоси и другой делегации американских законодателей, которые тайно посетили Тайвань только неделей ранее.

Визит Холкомба, по-видимому, является «токсичным продолжением» визита Пелоси, которая уверила американских политиков, что, поскольку ее визит усилил напряженность в Тайваньском проливе, другие могут использовать эту напряженность для достижения своих личных политических выгод и демонстрации своего присутствия, считает научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян.

Люй сказал, что существует история визитов американских губернаторов на остров, однако этот визит, скорее всего, будет учитывать нынешнюю напряженность и использовать Тайвань в качестве пешки. Он сказал, что визит Холкомба, несомненно, вызовет суровые санкции и ответ Китая. Управление обороны Тайваня заявило, что оно обнаружило пять судов и 12 самолетов НОАК в районе Тайваньского пролива к 17:00 по местному времени.

Эксперты полагают, что в преддверии промежуточных выборов в США все больше официальных лиц США могут разыграть эту карту, усилив и ужесточив напряженность в этом регионе. Тем не менее они подчеркнули, что Китай обязательно введет санкции в отношении приезжих официальных лиц в качестве контрмеры, поскольку страна всегда была решительно настроена против любого сговора между США и тайваньскими сепаратистами.

Аналитики заявили, что ни одна сила никогда не должна недооценивать решимость Китая защищать свой национальный суверенитет и территориальную целостность, предостерегая всех от создания проблем.

После визита делегации Конгресса США 14 августа представитель министерства национальной обороны Китая У Цянь заявил днем позже, что совместные боевые учения и тренировки, проводимые Восточным командованием НОАК в морских районах и воздушном пространстве вокруг острова, являются решительным ответом и серьезным сдерживающим фактором американо-тайваньского сговора.

Люй сказал, что после провокационного визита Пелоси Китай повысил ставки на укрепление своей позиции: «Когда действия США пересекают красную черту, мы можем принять любые необходимые меры, это то, что сейчас имеет значение».

У Китая есть свой собственный темп в решении тайваньского вопроса, и его не изменить американским политикам, которые хотят показать себя, посетив остров Тайвань. Сейчас для нас задача состоит в том, чтобы сохранить уже достигнутые результаты и принять новые меры, когда это возможно, сказал Люй. Он отметил, что сейчас Китаю следует готовиться к тому, что момент решения тайваньского вопроса становится все более и более близким.