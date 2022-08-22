Красноярск, 22 августа, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс и председатель краевого Заксобрания Алексей Додатко поздравили жителей региона с Днём Государственного флага России. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 августа в региональном правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Флаг России

Как отметили первые лица края, трёхцветный флаг России олицетворяет свободу, независимость и гордое величие нашей страны, объединяет представителей разных народов. «Этот знаковый символ близок всем, кто любит нашу Родину», — говорится в поздравлении.

Усс и Додатко подчеркнули, что уважать государственный флаг означает чтить историю Отечества. «Пусть национальный триколор ведёт нас к новым свершениям во славу страны», — призвали они.

Губернатор и спикер Заксобрания пожелали землякам бодрости духа, неиссякаемой энергии, радостных и светлых событий.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага РФ. Эта дата была утверждена в 1994 году.

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