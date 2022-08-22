Абакан, 22 августа, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Хакасия 22 августа присоединилась к празднованию Дня Государственного флага России. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республике.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Флаг России

Жителей Хакасии поздравили с праздником глава региона Валентин Коновалов и председатель Верховного совета республики Владимир Штыгашев.

Они подчеркнули, что флаг является одним из главных символов российской государственности и единства граждан России. Сегодня без торжественного поднятия российского флага не обходится ни одно значимое событие в стране.

«Уверены, что жители Хакасии своими трудовыми достижениями упрочат славу Государственного флага Российской Федерации и внесут свой достойный вклад в развитие России», — отметили Коновалов и Штыгашев.

Первые лица республики пожелали жителям «успехов в созидательном труде на благо Отечества».

Как сообщало ИА REGNUM, в России ежегодно 22 августа отмечается День Государственного флага РФ. Поздравляя граждан страны с этим праздником, президент РФ Владимир Путин отметил, что Государственный флаг России, как и Знамя Победы, служит воспитанию ценностей патриотизма, гражданственности, ответственности за будущее нашей страны.

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