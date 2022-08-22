Москва, 22 августа, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Минпромторг и Минсельхоз России предлагают сделать исключение на перечень товаров, ввозимых фурами из стран Евросоюза вопреки запрету, пишут 22 августа «Известия» со ссылкой на источник в правительстве РФ.

Большегруз

В частности, предлагается пропускать в Россию европейские фуры с молочной, пищевой, медицинской и фармацевтической продукцией, алкоголем и другими товарами. При этом грузовики должны въезжать в страну без перегрузки

Ранее СМИ писали, что с 1 октября 2022 года власти запретят въезжать в Россию грузовикам с товарами из Европы в качестве ответа на санкции ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, европейские большегрузы с продовольственными товарами должны въезжать в Россию без перегрузки.

Читайте подробнее: В России готовят список товаров, с которыми фуры из ЕС смогут въезжать РФ