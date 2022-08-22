Владивосток, 22 августа, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравляя жителей с Днем Государственного флага Российской Федерации отметил, что этот праздник напоминает о том, что «мы — единый народ с богатыми культурными традициями, который помнит и чтит историю своего Отечества».

Дарья Драй ИА REGNUM Акция, приуроченная к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации

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«Сегодня наша страна продолжает развитие, сохраняя приверженность многовековым ценностям, межнациональному согласию. Как и столетия назад, любовь к Родине и ответственность за ее судьбу помогают отстаивать интересы нашего государства, вместе решать масштабные задачи во имя его будущего.

Убежден, что и в дальнейшем Российская Федерация будет идти только вперед, чему во многом способствуют национальные проекты, по которым мы вместе с вами сегодня успешно работаем», — сказал Кожемяко.

Губернатор отметил, что приморцы вносят значительный вклад в укрепление экономической и военной мощи государства, добиваясь высоких результатов в труде, науке, культуре и спорте.

«Пусть национальный стяг и впредь вдохновляет нас на новые свершения и успехи. Желаю нашей стране процветания, а нам, её жителям, здоровья, мира и благополучия», — добавил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье отмечают один из знаменательных праздников — День флага России. Праздничные мероприятия проходят во всех муниципалитетах.