Владивосток, 22 августа, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В Приморье отмечают один из знаменательных праздников — День флага России. Праздничные мероприятия проходят во всех муниципалитетах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Дарья Драй ИА REGNUM Акция, приуроченная к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации

В городах и районах региона проводятся авто- и велопробеги, тематические конкурсы и акции, патриотические концерты, экскурсии, посвященные истории государства, а также массовые зарядки и спортивные соревнования.

Одно из самых крупных праздничных событий прошло в столице Приморья. Автопробег стартовал от центральной площади и прошел через весь город, в том числе по Золотому и Русскому мостам, завершившись возле уникальной военно-исторической достопримечательности края на острове Русском — Ворошиловской батареи. К колонне автомобилистов мог присоединиться любой желающий.

Участники по прибытии развернули полотно государственного флага.

также на центральной площади Владивостока активисты «Молодой Гвардии» провели флешмоб #силаVправде и масштабную акцию по вручению горожанам ленточек в стиле триколор.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Магаданской области Сергей Носов, поздравляя колымчан с Днём Государственного флага России, отметил в нынешнее время российский триколор — это олицетворение свободы, справедливости.