Саратов, , 09:58 — REGNUM К жителям Саратовской области с поздравлением по поводу Дня Государственного флага России обратился 22 августа временно исполняющий обязанности губернатора региона Роман Бусаргин. Текст поздравления опубликован пресс-службой регионального правительства.

Флаги России Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Врио губернатора подчеркнул, что флаг страны является гордостью россиян, символом свободы и независимости.

«Это память и связь многих поколений, уважение к истории великого государства. Это святыня, объединяющая нас верой и верностью Родине. Флаг отражает жизнь многонациональной России, духовность и силу народа, путь славных побед», — говорится в поздравлении.

Бусаргин отметил, что сохранение традиций сплоченности и гражданственности, воспитание подрастающего поколения патриотами, искренне любящими свою страну, напрямую связано с флагом.

ИА REGNUM ранее сообщало, с 1 сентября во всех школах России учебная неделя будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна.

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