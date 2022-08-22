Саратов, 22 августа 2022, 09:58 — REGNUM К жителям Саратовской области с поздравлением по поводу Дня Государственного флага России обратился 22 августа временно исполняющий обязанности губернатора региона Роман Бусаргин. Текст поздравления опубликован пресс-службой регионального правительства.
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Врио губернатора подчеркнул, что флаг страны является гордостью россиян, символом свободы и независимости.
«Это память и связь многих поколений, уважение к истории великого государства. Это святыня, объединяющая нас верой и верностью Родине. Флаг отражает жизнь многонациональной России, духовность и силу народа, путь славных побед», — говорится в поздравлении.
Бусаргин отметил, что сохранение традиций сплоченности и гражданственности, воспитание подрастающего поколения патриотами, искренне любящими свою страну, напрямую связано с флагом.
ИА REGNUM ранее сообщало, с 1 сентября во всех школах России учебная неделя будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна.
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