Пекин, 22 августа, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Премия Future Science Prize 2022 года, учрежденная группой известных ученых и предпринимателей, финансируемая из частных источников и получившая название «Нобелевская премия Китая», была присуждена 21 августа трем китайским ученым за их выдающиеся достижения в фундаментальных научных исследованиях, что является стимулом для поощрения инноваций в фундаментальной науке, сообщает газета Global Times.

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Премия в области естественных наук, премия в области физических наук и премия в области математики и информатики в рамках премии Future Science Prize 2022 года соответственно достались Ли Вэньхуэю, Ян Сюэминю и Мок Нгай-мину. Каждый из них получил по миллиону долларов, объявил организатор премии.

Председатель научного комитета премии Future Science Prize 2022 года Линь Чао сказал, что исследования лауреатов получили большое международное влияние. Именно дух познания и неустанные научные исследования этих ученых расширили границы человека в макро- и микромире и задали направление для неопределенного будущего.

Ли, являющийся старшим научным сотрудником Национального института биологических наук и профессором Института междисциплинарных биомедицинских исследований Цинхуа, был удостоен премии за открытие котранспортирующего полипептида таурохолата натрия — функционального рецептора вирусной инфекции гепатитов В и D у людей, который помог разработать более эффективные лекарства против вируса.

Его результаты широко признаны международными коллегами, поскольку они пролили свет на молекулярный механизм вирусной инфекции гепатита В и D, что способствует разработке более эффективной профилактики и лечения гепатитов В и D.

Ян был удостоен премии в области физических наук за разработку нового аппарата с перекрестным молекулярным пучком, сделавшего прорыв в явлении квантового резонанса и геометрическом фазовом эффекте в химических реакциях. Ян является членом Китайской академии наук, профессором Южного университета науки и техники и научным сотрудником Даляньского института химической физики.

Лауреатом премии в области математики и компьютерных наук стал Мок из Гонконгского университета. Мок создал минимально рациональную теорию касательных многообразий и применил ее для решения ряда гипотез в области алгебраической геометрии. Он также доказал гипотезу Акса-Шануэля о многообразиях Шимуры. Эта теорема стала важным инструментом в области алгебраической геометрии.

Премия Future Science Prize направлена на признание научных прорывов и инноваций в Китае, имеющих долгосрочное значение для всего мира. Китайские научные сотрудники в целом считают, что отбор известных ученых сыграет позитивную роль в поощрении инноваций в фундаментальной науке в Китае и пробудит научный энтузиазм среди молодежи.

Комитет по присуждению премии, состоящий из 23 выдающихся ученых, находится в центре отбора лауреатов. Церемония вручения премии Future Science Prize 2022 года запланирована на ноябрь.

С 2016 года 24 лауреата были удостоены премии Future Science Prize, все из которых получили широкое признание как в научных кругах, так и в обществе. В прошлом году Юэн Квок-юнг и Джозеф Шриял Малик Пейрис из Университета Гонконга получили премию в области естественных наук за свои важные открытия SARS-CoV-1 как возбудителя глобальной вспышки атипичной пневмонии в 2003 году, оказавшие влияние на борьбу с COVID-19 и новыми инфекционными заболеваниями. Саймон Сзе из престижного университета на острове Тайвань получил премию по математике и информатике.

Среди предыдущих лауреатов был покойный Юань Лунпин, известный как «отец гибридного риса», который был удостоен премии в области естественных наук в 2018 году «за новаторское использование гибридной энергии для достижения более высокой урожайности и повышения стрессоустойчивости риса».