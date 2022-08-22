Рига, 22 августа, 2022, 18:42 — ИА Регнум. В Латвии, Литве и Эстонии в каждом русском видят врага. Об этом 22 августа заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Volgust Паспорт негражданина Латвии

«Прибалтийские страны в любом русском видят врага — даже в глубоко оппозиционном. Они боятся носителей русского языка как таковых», — заявил эксперт.

Потому первый шаг — запрет на въезд для граждан России. Далее — лишение видов на жительство. Причём эта мера может коснуться и «неграждан», чьи документы приравниваются именно к виду на жительство, уверен политолог.

«Наконец, следующий этап — лишение гражданства части русскоязычного населения. Отчасти для его выявления и затевались истории со сносами памятников в Риге, Нарве и Вильнюсе. Тот, кто пойдёт протестовать, — попадёт в разряд нелояльных и лишится паспорта. Мера не распространится разве что на тех русских, чьи предки жили в Латвии и Эстонии (в Литве таких почти нет) до 1940 года» — заключил Трухачёв.