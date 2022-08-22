Горловка, ДНР, 22 августа, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В результате обстрела города Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны киевских нацистов погибла мирная жительница. Об этом 22 августа сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

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«При обстреле … [киевскими] боевиками ул. Минина и Пожарского в ЦГР Горловки погибла женщина», — говорится в сообщении.

Также указывается, что ещё два мирных жителя были ранены при обстреле города ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России показало работу расчётов 152-мм гаубиц «Мста-Б» по позициям киевских террористов и укрепрайонам.