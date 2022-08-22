Санкт-Петербург, 22 августа, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Подсветка Дворцового моста в Петербурге изменится в День Государственного флага России. В честь праздника около 600 светодиодных светильников расцветят мост в бело-сине-красных тонах. Праздничное световое оформление будет включено с 20:50 до 23:59 мск.

«Мостотрест» Разведенный Дворцовый мост

Как напомнили в Смольном, технические характеристики светильников позволяют реализовывать различные сценарии светового оформления.

«Уже сложилась хорошая традиция — подсвечивать Дворцовый мост в дни праздников и памятных дат. Благодаря световому оформлению он станет украшением города в День российского флага», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге пройдут патриотические акции ко Дню Государственного флага, который отмечается 22 августа.