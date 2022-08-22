Душанбе, , 18:23 — REGNUM На несоюзническое поведение Таджикистана можно ответить давлением на трудовых мигрантов и введением визового режима между странами. Об этом 22 августа заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон Хадамоти матбуоти Президенти Тоҷикистон

«Таджикистан, похоже, решил поиграть в многовекторность» — заявил эксперт.

Ответить на это можно введением виз и ужесточением условий пребывания трудовых мигрантов, полагает Трухачёв.

«Эта мера напрашивалась давно, но нынешние телодвижения Таджикистана иначе как демонстративным вызовом не назвать», — заключил политолог.

Напомним, что с 10 по 20 августа 2022 года в Таджикистане прошли совместные с США учения стран Средней Азии.