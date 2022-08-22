Магадан, , 09:00 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов, поздравляя колымчан с Днём Государственного флага России, отметил в нынешнее время российский триколор — это олицетворение свободы, справедливости.

Вынос флага России во время акции, приуроченной к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Российский флаг наравне с гербом и гимном — символ нашей государственности. Сейчас российский триколор — это олицетворение свободы, справедливости, единства и величия нашей страны. Под этим флагом наши соотечественники совершают подвиги, демонстрируют трудовые, культурные, спортивные и научные достижения.

Уверен, бережное отношение к государственным символам с детства, формирует достойных граждан, уважение и любовь к своей Родине», — сказал Сергей Носов и пожелал всем здоровья, России процветания и дальнейшего развития.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге прошёл флешмоб «Za флаг России!».