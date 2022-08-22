Москва, , 08:57 — REGNUM Во флаге России заложено мощное объединяющее начало для всего многоконфессионального и многонационального народа страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 августа, об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

Владимир Васильев Government.ru

По его словам, каждый из российских граждан на своём месте, делая свою работу на совесть, приносит пользу стране.

«Из этих усилий складываются большие дела, которыми будут гордиться новые поколения, как мы гордимся подвигами старших. Дела, которые становятся историей России. Эту историю своим героизмом и мужеством пишут наши военные и ополченцы Донецкой и Луганской народных республик, которые остановили кровавые планы киевского режима по зачистке Донбасса, а сейчас освобождают людей из-под гнета неонацистов, давая им свободу, возможность говорить на родном языке и жить согласно своим традициям», — сказал депутат.

Также значимый вклад в историю России своей самоотверженной работой вносят врачи, волонтёры и студенты, которые каждый на своем месте часто с риском для жизни помогают жителям освобождённых территорий: в больницах и госпиталях, гуманитарных центрах, восстанавливая объекты жизнеобеспечения, отметил Васильев.

«Благодаря усилиям России, ее голос и правда о событиях на [территорий б. УССР] пробиваются сквозь завесу лжи, организованной на Западе. Наше дело правое, и все больше и больше людей поддерживают нашу страну и наш флаг», — добавил парламентарий.

Васильев подчеркнул, что после развала СССР у России не было не только флага и гимна, но и правительства, способного противостоять потери суверенитета.

«Сегодня у нас всенародно поддерживаемый и пользующийся авторитетом во все мире президент, одна из самых боеспособных армий, устойчивая экономика, успешно преодолевающая санкции Вашингтона и Брюсселя. Уверен, впереди у нас много побед, а у наших потомков — поводов для гордости», — заключил он.