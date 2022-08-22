В Дамаске здание оперного театра украсили российским триколором
Дамаск, 22 августа, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Здание Дамасского оперного театра украсили российским и сирийским триколорами. Видео опубликовало 22 августа Минобороны России.
Юлия Карнаева ИА REGNUM
Флаг России
Мероприятие прошло в честь Дня флага РФ, его организовали в честь дружбы двух стран и в благодарность за помощь России в борьбе с терроризмом.
Также российские военнослужащие в Сирии провели торжественное построение с поднятием государственного флага России.